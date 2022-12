, che, sia pure indirettamente, si è procurato dello «stupido», daspintasi a definire così ilda lui guidato ormai da più di un anno, sta seminando di avvertimenti il percorso finale di questa legislatura sopravvissuta più o meno miracolosamente, partorendo ben tre maggioranze attorno alla vantata “centralità” conquistata nelle elezioni del 2018 dalChe ormai viaggia, tra elezioni amministrative, suppletive e sondaggi, attorno a poco più di un terzo dei voti di allora, ma continua a rivendicare un ruolo decisivo anche con. Il cui arrivo asi deve a un capo dello Stato deciso invece a superare, se non azzerare, il risultato elettorale del 2018 per portare a termine la legislatura in un quadro politico fuori dagli schemi “tradizionali” o comuni. Lo stesso Movimento ancora “garantito” non di più - daè passato per tre presidenti, effettivi o provvisori, l’ultimo dei quali,, si è dovuto far confermare dopo sette mesi dalla prima elezione digitale ottenendo meno voti e permanendo in una situazione giudiziariamente controversa. Ora per difendere non so se più la visibilità o l’area elettorale del quasi partito di cui ha voluto assumere la guida, scartando anche lui la tentazione di una scissione per metterne su uno del tutto nuovo e suo, Conte rincorre praticamentema anche altri leader o componenti della maggioranza di governo sulla strada della distinzione, conflittualità, tensione, chiamatela come volete. Ed ha scelto come terreno, peraltro diretto, di scontro con, dietro la facciata della difesa di chi sta peggio in questa incipiente recessione economica, quello delicatissimo della politica estera in piena guerra scatenata da Putin con l’invasione. E con un grillino alla guida del ministero degli Esteri come Luigi Di Maio , quasi più draghiano ormai del presidente del Consiglio. Senza spingersi a contestare totalmente la linea atlantista e di sostegno anche armatoperseguita dal governo, Conte ha contestato l’aumento progressivo delle spese militari concordato in sede di alleanza atlantica per portarle in ogni singoloal 2 per cento del Pil. Ed ha cantato vittoria, e sconfitta quindi di, per lo spostamento della data del traguardo finale dell’operazione al 2028, indicata volenterosamente dal ministro piddino della Difesanella speranza, evidentemente, di un contenimento della crisi internazionale innescata dalla guerra “speciale” cominciata da. E ora affidata, dopo vari siluramenti e perdite consistenti, ad un generale resosi tristemente famoso per i metodi feroci adoperati in Siria. Proprio a Conte, pur senza nominarlo, ma anche a Salvini per le sue mai attuate simpatie per Putin, diversamente dalla dissociazione finalmente esplicita di Silvio Berlusconi, e ad altre componenti del centrodestra sui temi fiscali e della giustizia,. Eppure si è già in campagna elettorale per le Amministrative di giugno, abbinate nel primo turno ai referendum sulla giustizia scampati al rischio di rinvio per elezioni anticipate già in questa primavera.Quasi pronto anche lui alla sfida, convinto evidentemente di avere da perdere meno degli altri, o addirittura di guadagnare di più, egli si è limitato a ricordare che le responsabilità della fine prematura di una legislatura già agli sgoccioli sarà solo colpa dei momentanei alleati o soci della maggioranza. Lo stesso Draghi, impegnato con tranquilla sicurezza a livello internazionale per ridurre la ormai troppo imbarazzante e gravosa dipendenza energetica dell’Italia dalla Russia di Putin, è apparso ad alcuni stanco, diciamo così, delle trappole e delle resistenze nella maggioranza all’azione del governo e all’attuazione del suo programma.Altri addirittura si sono spinti, come il solito Fatto dell’altrettanto solito, a immaginare o presentare Draghi in concorrenza con due dei suoi predecessori a- lo stesso Letta e- alla segreteria generale della Nato . Conte, a quanto pare, è escluso da questa ipotetica gara, non potendo evidentemente contare più sull’amicoalla Casa Bianca, dove lo chiamavano al plurale «». Bei tempi, per lui, meno per gli altri ora alle prese con una guerra ormai al centro d’Europa.