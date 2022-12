PHOTO



Il Leicester di Claudio Ranieri e' campione d'Inghilterra: il Tottenham, il suo diretto avversario, ha infatti pareggiato 2-2 sul terreno del Chelsea e restano quindi sette i punti di vantaggio delle "Foxes" a due giornate dal termine della Premier League e dunque titolo alla Cenerentola d'Inghilterra. Eppure sembrava che almeno per oggi non ci sarebbe stato titolo perche' gli Spurs allo Stamford Bridge avevano chiuso il primo tempo in vantaggio per 2 a 0 con gol di Kane e Son. E invece nella ripresa dapprima Cahill e poi Hazard a sei minuti dal termine hanno consentito ai 'blues' di pareggiare i conti con la squadra allenata dall'argentino Pochettino, e cosi' facendo hanno realizzato il sogno della città di Leicester.