Dopo il successo della prima edizione, dal 20 al 22 maggio 2016 torna la rassegna Arf! «Festival di storie, segni e disegni», ospitata negli spazi de La Pelanda e della Factory presso il MACRO Testaccio di Roma. Ideato e organizzato da Daniele “Gud” Bonomo, Mario Uzzeo, Paolo “Ottokin” Campana, Stefano “S3Keno” Piccoli e Fabrizio Verrocchi, l'evento si propone di restituire respiro e centralità alla Nona Arte offrendo un programma ricco e articolato che si snoda tra incontri con autori – saranno presenti, per citarne solo alcuni, Paolo Bacilieri, Roberto Dal Prà, Roberto De Angelis, Werther Dell'edera, Ifix, Mario Natangelo, Sara Pichelli, Rodolfo Torti, Laura Scarpa, Eugenio Sicomoro e Zerocalcare – e mostre di grande richiamo, workshop di sicuro interesse, performance dal vivo – come i live painting di domenica, uno di Giorgio Santucci in occasione di quello che sarebbe stato il sessantesimo compleanno di Andrea Pazienza e l'altro a opera dei disegnatori dello Skeleton Monster e dedicato al film «Lo chiamavano Jeeg Robot» – e anteprime esclusive. “Il fumetto torna protagonista!”, questo il leit motiv che innerva le molteplici iniziative della kermesse, da Job ARF! – riservato ad aspiranti fumettisti che potranno esporre i propri progetti alle case editrici presenti e accedere a incontri con professionisti del settore – all'Area KIDS – volto all'immaginario dei più piccoli, a ingresso gratuito fino ai 12 anni –, dalle masterclass – curate da importanti disegnatori e sceneggiatori italiani della caratura di Giacomo Bevilacqua, Gipi, Leo Ortolani, Roberto Recchioni e Lorenzo Ceccotti – alle quattro mostre in corso: Incontri e passaggi (dal 29 aprile al 24 maggio 2016), che rilegge, attraverso 120 fra opere originali, fotografie e rarità la parabola artistica di Hugo Pratt e della sua celebre creatura, Corto Maltese, al centro anche dell'incontro di sabato con Juan Díaz e Rubén Pellejero, autori del graphic novel «Sotto il sole di mezzanotte» (Rizzoli Lizard); Da Rat-Man a Star Wars, che presenta le parodie cinematografiche e le irresistibili recensioni di Leo Ortolani, autore quest'anno anche dell'illustrazione sulla t-shirt ufficiale dell'ARF!, in un progetto solidale che lo vede coinvolto con la Onlus CESVI; OEO dell'eclettico Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, disegnatore, illustratore, designer, colorista, animatore e musicista, cui si deve il manifesto ufficiale di questa nuova edizione della rassegna; Prima le donne e i bambini, esposizione di Rita Petruccioli, rinomata illustratrice italiana che si caratterizza per un tratto sinuoso e accattivante e una spiccata varietà di riferimenti storico-artistici. Durante i tre giorni della manifestazione si terrà inoltre «Bruti – La Fossa», il primo raduno nazionale di «Bruti – Combattimenti all'ultima carta», gioco da tavolo ideato, realizzato e disegnato da Gipi, con tornei, eliminazioni e la finale di domenica in cui avverrà la premiazione, mentre, fra le novità di questa seconda edizione, figura la Self ARF!, uno spazio a ingresso gratuito riservato al mondo vitale e sfaccettato delle autoproduzioni e dell'editoria indipendente, cui è dedicata anche la tavola rotonda di sabato con S3Keno Piccoli, maicol&mirco, Ratigher, Samuel Daveti, Martoz e Marco Tavarnesi. Il giorno di chiusura del festival avrà luogo infine la cerimonia di consegna del primo Premio Lorenzo Bartoli, intitolato al noto sceneggiatore e romanziere italiano scomparso nell'ottobre del 2014.