Roma, 25 nov. (Labitalia) - “Appena un mese fa ho scelto il tema della sicurezza del lavoro come prioritario”. A dirlo il ministro del Lavoro e politiche sociali, Marina Calderone, intervenendo al primo Forum della ricerca Made in Inail che si è aperto oggi a Roma. "Sono ministro del Lavoro - afferma - da poco, ma come professionista sono convinta che bisogna continuare ad osservare cambiamenti radicali del mondo del lavoro”. “Pensiamo - spiega - allo smart working che prima era considerato come un sistema di welfare aggiuntivo. Questo significa che la prevenzione e la cura devono tenere conto di nuove esigenze. All’evoluzione del mondo del lavoro c’è la difficoltà di trovare nuove professionalità, ma la ricerca non deve avvenire senza formazione informazione ed accompagnamento al lavoro”. "Per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - sottolinea il ministro Calderone - bisogna partire dalle scuole e dalle università che prepara ai lavoratori del domani”. Il ministro del Lavoro annuncia poi "un tavolo per ridurre gli infortuni sul lavoro”.