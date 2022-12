PHOTO



E' un espressione macabra e scioccante, nata nel ventre di Reddit, uno dei forum digitali più frequentati dai giovani americani, i cosiddetti millenials. Un' espressione che sta diventando un meme tra i più condivisi nella rete anglofona che definisce il coronavirus con cinica brutalità boomer remover, un "rottamatore di boomer", ossia della generazione che va dai 55-60 anni ai 75-80 E nonostante il fatto che quasi il 40% dei ricoveri ospedalieri correlati al coronavirus negli Stati Uniti si siano verificati in pazienti di età inferiore ai 54 anni, secondo i Centers for Disease Control and Prevention, la malattia colpisce gli anziani molto più duramente: l'80% dei decessi associati alla malattia era tra quelli di 65 anni e più. Quindi, "Boomer Remover" è ora ufficialmente un meme di tendenza. Naturalmente non tutti i giovani statunitensi condividono questo compiaciuto cinismo che allude all'eliminazione fisica di una generazione, ma il meme sta avendo un grande successo, rilanciato dalle varie piattaforme social Sulle quali nascono discussioni violentissime con migliaia di millenials che giustificano l'orribile espressione accusando gli anziani di occupare i posti di lavoro migliori e di aver "rubato il futuro" alle giovani leve. E i loro detrattori che parlano di una generazione di viziati nichilisti ce non prova empatia nemmeno per i propri genitori destinati a riempire i reparti di terapia intensiva degli ospedali americani.