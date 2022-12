PHOTO



Questo è l'ultimo numero del Dubbio che firmo come direttore. Da domani il direttore sarà Carlo Fusi, al quale faccio tutti i miei migliori auguri. Tra qualche giorno Il Dubbio compirà tre anni. Per me sono stati anni molto belli, faticosi, che ho speso nella mia battaglia garantista. Sapevo benissimo che non è affatto facile essere garantisti: è una posizione scomoda. E ancora più scomoda per chi – rarissimo – oltre ad essere garantista è anche di sinistra. A me è capitata questa doppia disgrazia. Cercherò adesso qualche altro luogo dove provare a continuare la mia battaglia. Grazie a tutti e un abbraccio affettuoso alla redazione e ai lettori.