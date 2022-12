Il leader del Movimento 5 Stelle ricorda Casaleggio, "E' morto per quegli articoli contro di lui"

Frase shock di Beppe Grillo, durante il ricordo a Gianroberto Casaleggio, durante lo spettacolo di Catania. Il comico ha parlato degli editoriali pubblicati dai quotidiani dopo la morte del guru e ha detto: "tutti i giornali che li hanno pubblicati erano stati querelati da Gianroberto" e ha aggiunto: "E' morto per quegli articoli", ricordando come l'amico Casaleggio avesse molto sofferto per le parole scritte su di lui dai giornali.