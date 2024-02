La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Gioacchino Genchi in merito alla condanna inflittagli, nel 2022, dalla Corte d'Appello di Roma a risarcire Clemente Mastella, Francesco Rutelli e Sandro Gozi nell'ambito della vicenda che lo vide ex consulente tecnico di Luigi De Magistris, all'epoca pubblico ministero dell'indagine denominata ''Why not''.

Contro la sentenza, che stabiliva per Genchi il pagamento di 70mila euro, oltre lucro cessante e spese legali, nei confronti di Mastella, Rutelli e Gozi, l'ex consulente tecnico aveva presentato ricorso respinto ora dalla Cassazione che nella senza lo "rigetta" e «compensa le spese di giudizio tra le parti. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale».