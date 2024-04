Ad Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che, oltre a essere un magistrato, ha anche la delega ai Servizi, non sfugge un aspetto forse sottovalutato, sull’uso dell’intelligenza artificiale in ambito “pubblico”: «Dobbiamo guardarci innanzitutto dal rischio di torsioni orwelliane. Il ricorso alla tecnologia, nei regimi totalitari, arriva fino al controllo degli stati emotivi, ma purtroppo le stesse società occidentali non sono immuni da simili tentazioni». E quindi: non ci si soffermi solo sull’effetto disumanizzante, bisogna stare attenti anche a come il robot può essere strumento di potere.

Da qui, il senso forse più originale, e in fondo spiazzante, che proviene dall’intensa giornata alla quale oggi Mantovano ha preso parte con il mondo forense: il G7 delle avvocature, riunitosi a Roma presso la Pontificia università della Santa Croce e dedicato appunto a “Intelligenza artificiale e valori democratici: etica, innovazione tecnologica e tutela dei diritti della persona”, da cui è emerso appunto il pericolo che la tecnologia si trasformi in un’arma impropria non solo e non tanto a detrimento della componente umana, ma innanzitutto come strumento di manipolazione nelle mani dell’autorità pubblica.

Da qui un’altra frase pronunciata nel proprio discorso dal sottosegretario alla Presidenza, destinata a lasciare il segno: «Non può esistere che il giudice chieda all’intelligenza artificiale di scrivere la sentenza. E non è uno scenario irrealistico, se pensiamo a quanto sia diffusa la pratica del copia e incolla nella stesura dei provvedimenti». Detto da una delle figure più autorevoli dell’Esecutivo che, come ricordato, proviene proprio dall’ordine giudiziario, è una considerazione di un certo peso. Ed è destinata a riflettersi nel disegno di legge sul corretto uso della Ia annunciato dallo stesso Mantovano, un testo di matrice governativa che è in preparazione e che «sarà discusso in uno dei prossimi Consigli dei ministri».

Di lì a poco sarà un altro esponente di primo piano del governo, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto - che in virtù della propria matrice di penalista è anche portatore, nelle istituzioni, delle attese dell’avvocatura -, a leggere alla platea di avvocati italiani e degli altri Paesi del G7 un passaggio della nuova legge, messo a punto in particolare a via Arenula: «Si deve prevedere l’uso dell’Ia nell’attività giudiziaria esclusivamente, e lo sottolineo, per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro, per la ricerca dottrinale e giurisprudenziale anche finalizzata all’individuazione di orientamenti interpretati». Significa, prosegue il numero due della Giustizia, che «in nessun caso si dovrebbe arrivare a sentenze affidate all’intelligenza artificiale anziché scritte da un giudice. E, almeno a mio giudizio, sarà probabilmente necessario prevedere la nullità di una sentenza per la quale si sia accertata una genesi non umana».

Applausi della platea e del presidente del Cnf italiano Francesco Greco, che ha aperto poco prima il summit, dedicato al confronto con le istituzioni ma anche con l’accademia, in particolare grazie alle sessioni che, sempre nella prima parte della giornata, hanno visto avvicendarsi tra gli altri l’ordinario di Diritto privato comparato dell’università Sant’Anna di Pisa Giovanni Comandé e la professoressa di Diritto civile e delle nuove tecnologie del Suor Orsola Benincasa di Napoli Lucilla Gatt.

Un approfondimento culminato nelle lectio magistralis della ex guardasigilli Paola Severino e del presidente emerito del Cnf Guido Alpa. Ebbene, l’attuale vertice della massima istituzione forense italiana, Greco appunto, prima che intervenisse Mantovano, aveva chiesto in modo esplicito la «nullità per le sentenze eventualmente prodotte dalla Ia anziché dal giudice». Il numero uno di via del Governo Vecchio non ha mancato di definire «condivise dai colleghi degli altri grandi Paesi, come è emerso in un primo confronto che abbiamo avuto ieri le nostre stesse preoccupazioni.

E non si pensi che in sistemi e realtà come quella britannica ci sia un atteggiamento più leggero: il collega della Law society mi ha spiegato come Oltremanica siano pochissimi gli studi legali dotati di sistemi di intelligenza artificiale. Né nel nostro Paese possiamo pensare che uno strumento simile, certamente rivoluzionario, resti accessibile solo ai grandissimi studi, che come sappiamo sono concentrati quasi esclusivamente al Nord e in particolare a Milano. Anche per questo, come Cnf abbiamo cominciato a valutare la possibilità di dotarci di un nostro sistema di Intelligenza artificiale da mettere a disposizione di tutti gli avvocati italiani. Una rivoluzione straordinaria, certamente destinata a cambiare non solo la nostra professione ma l’intero mondo in cui viviamo, deve per forza di cose essere accessibile a tutti».