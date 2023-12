Il Tribunale del Vaticano ha condannato il cardinale Angelo Becciu a 5 anni e 6 mesi di reclusione nell'ambito del processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo di Londra. L'accusa aveva chiesto 7 anni e tre mesi. Il tribunale del Vaticano ha altresì condannato Becciu ad 8 mila euro di multa e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

A carico di Becciu, si legge nella sentenza, di Crasso, di Mincione e di Tirabassi anche la confisca di 200 milioni e 500 mila di dollari americani "quale profitto dal delitto di peculato" e nei confronti del solo Mincione "quale cosa che servì a commettere i delitti di autoriciclaggio". Sempre a carico di Becciu, con marogna e Logsic Humanitarne Dejavnosti D.O.O. la confisca di 589.400 euro quale profitto del reato di truffa aggravata.

“C'è profonda amarezza, dopo 86 udienze, nel prendere atto che l'innocenza del Cardinale Becciu non è stata proclamata dalla sentenza, nonostante tutte le accuse si siano rivelate completamente infondate. Le prove emerse nel processo, la genesi delle accuse al Cardinale, frutto di una dimostrata macchinazione ai suoi danni, e la Sua innocenza, ci consentono di guardare all'appello con immutata fiducia”, commentano Maria Concetta Marzo e Fabio Viglione, legali del cardinale. “Nonostante la pronuncia ci amareggi profondamente, abbiamo una solida certezza: il Cardinale Becciu, fedele servitore del Papa e della Chiesa, ha sempre agito nell'interesse della Segreteria di Stato e non ha avuto per sé e per i suoi familiari alcun vantaggio”, proseguono gli avvocati. “Rispettiamo la sentenza, leggeremo le motivazioni, ma rimaniamo certi che verrà prima o poi riconosciuta l'assurdità delle accuse contro il Cardinale e dunque la verità: Sua Eminenza Becciu è innocente”.

Nel dettaglio, ecco le altre condanne inflitte dal Tribunale vaticano nel processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo di Londra:

Brulhart René e Di Ruzza Tommaso multa di euro

millesettecentocinquanta; Crasso Enrico alla pena di anni sette di

reclusione ed euro diecimila di multa con interdizione perpetua dai

pubblici uffici; Mincione Raffaele alla pena di anni cinque e mesi sei

di reclusione, euro ottomila di multa con interdizione perpetua dai

pubblici uffici; Tirabassi Fabrizio pena di anni sette e mesi sei di

reclusione, euro diecimila di multa con interdizione perpetua dai

pubblici uffici; Squillace Nicola, previa concessione delle

circostanze attenuanti generiche, alla pena - sospesa - di anni uno e

mesi dieci di reclusione; Torzi Gianluigi alla pena di anni sei di

reclusione ed euro seimila di multa, alla interdizione perpetua dai

pubblici uffici e alla sottoposizione alla vigilanza speciale per un

anno; Cecilia Marogna pena di anni tre e mesi nove di reclusione con

interdizione temporanea dai pubblici uffici per uguale periodo; LOGSIC

HUMANITARNE DEJAVNOSTI D.O.O. alla sanzione pecuniaria di euro

quarantamila ed al divieto di contrattare con le autorità pubbliche

per anni due. Inoltre, il Tribunale ha ordinato la confisca per

equivalente delle somme costituenti corpo dei reati contestati per

oltre 166.000.000 di euro complessivi. Gli imputati sono stati infine

condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore

delle parti civili, liquidati complessivamente in oltre 200.000.000,00

di euro.