Milano sarà la sede della terza sezione del Tribunale europeo dei brevetti (Tub). Il comitato amministrativo del Tub, infatti, ha appena approvato ufficialmente la decisione, come scrive su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Una buona notizia per l'Italia e un riconoscimento per Milano», ha aggiunto Tajani.

Tribunale dei Brevetti a Milano, parla Cattaneo

«Oggi per Milano arriva una bellissima notizia: la città sarà la sede della terza sezione del Tribunale europeo dei brevetti. Si tratta di un risultato importante per la città, per la Lombardia e per tutto il Paese, un riconoscimento significativo che ci fa sentire sempre più parte delle Istituzioni europee. Grazie davvero al Ministro Tajani per il suo impegno su questo tema». Lo dichiara in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Vice Coordinatore Nazionale del partito di Silvio Berlusconi.

Esulta anche Zanettin

«Esprimo soddisfazione per la scelta di Milano come sede della terza sezione del Tribunale europeo dei brevetti. Un risultato importante per Milano, per la Lombardia e per l’Italia tutta, che ripaga il lavoro portato avanti in questi mesi dal governo. Ringraziamo la premier Meloni, il ministro degli Esteri Tajani e tutti i ministri coinvolti per l’impegno che ha condotto a questo obiettivo». Lo dichiara in una nota il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione giustizia, Pierantonio Zanettin.