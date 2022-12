PHOTO



Francia, Spagna e Germania «hanno fatto bene perché Maduro sta piegando con la violenza e con la fame un popolo e lo dico perché ci sono anche tanti italiani in Venezuela che stanno soffrendo, quindi spero che anche il governo italiano abbandoni ogni prudenza e sostenga il popolo venezuelano, il diritto a libere elezioni, alla democrazia». Matteo Salvini si rivolge direttamente agli alleati, al Movimento 5 Stelle, per convincerli a seguire l'esempio dei partner europei e schierarsi, più o meno apertamente, a favore dell'autoproclamato presidente del Venezuela, Juan Guaidò. Emmanuel Macron, Pedro Sanchez e Angela Merkel hanno infatti lanciato un ultimatum a Nicolas Maduro: libere elezioni entro 8 giorni o i governi europei riconosceranno Guiadò presidente. Ma i grillini per ora stoppano ogni fuga in avanti di Giuseppe Conte e della Farnesina, che sarebbero intenzionati a seguire l'esempio dei colleghi europei. Anche perché la questione venezuelana rischia di riportare il pianeta verso scenari da guerra fredda. Se per gli americani Maduro è una sorta di tiranno da rovesciare, per Mosca in Venezuela è in atto «un tentativo di golpe da parte degli Stati Uniti». Perché dopo aver tentato di far fallire la riunione del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, i russi hanno deciso di alzare i toni e mettere in guardia l'amministrazione Trump. Ma il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, non cambia posizione: quello di Maduro «un regime che ha represso il suo popolo», dice. «Gli Stati Uniti sono con il popolo venezuelano e chiedono che in Venezuela si svolgano libere elezioni il prima possibile. Ora è il momento per ogni altra nazione di scegliere da che parte stare, non si può più rimandare, niente più giochi, o si sta con le forze della libertà, o si è in combutta con Maduro e il suo caos». L'Italia dovrà decidere cosa fare.