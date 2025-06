I rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea hanno approvato oggi una serie di nomine alla Corte di giustizia e al Tribunale dell’Unione. In particolare, Marko Bošnjak (Slovenia) è stato designato giudice presso la Corte di giustizia in sostituzione di Marko Ilešic, recentemente scomparso. Bošnjak resterà in carica fino al termine del mandato del suo predecessore, previsto per il 6 ottobre 2027.

Al Tribunale, invece, è in corso il rinnovo parziale della composizione: il mandato di 26 giudici scadrà il 31 agosto 2025. Tra le nuove nomine figura quella dell’italiana Raffaella Pezzuto, al suo primo incarico nella giurisdizione europea. Confermati, invece, i giudici Johannes Laitenberger e Gabriele Steinfatt (Germania), Danute Jociene (Lituania), Maja Brkan e Damjan Kukovec (Slovenia) e Jörgen Hettne (Svezia).

Tutti i mandati avranno decorrenza dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2031. Le decisioni ufficiali entreranno in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.