Il Plenum del consiglio superiore della magistratura, nella seduta di ieri, ha votato alcune nomine ai vertici di uffici giudiziari. Carlo Maria Zampi è il nuovo procuratore generale di Trieste: la sua nomina è stata votata con una astensione. Nominato all'unanimità il nuovo presidente della Corte di Appello di Trento, Eugenio Gramola. Voto unanime per il nuovo procuratore di Spoleto, Claudio Cicchella e per il presidente del Tribunale di Forlì, Massimo Di Patria. Nominati all'unanimità anche i presidenti del Tribunale per i minorenni di Ancona Sergio Vincenzo Attilio Cutrona, e di Bari, Valentina Montaruli.