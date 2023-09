A quanto potrebbero ammontare i risarcimenti destinati ai familiari delle vittime della tragedia del Mottarone? Negli scorsi mesi, soprattutto durante la fase finale dell'incidente probatorio, erano circolate diverse stime e ipotesi. Si era parlato di una cifra complessiva di circa 25 milioni di euro da suddividere tra i familiari delle 14 vittime, complessivamente una sessantina di persone.

Secondo alcuni dei legali la stima potrebbe essere approssimata per difetto. Di certo si conosce la cifra messa a disposizione da Reale Mutua, che assicurava Funivie del Mottarone: 10 milioni che già nella scorsa primavera sarebbero stati messi a disposizione delle famiglie delle vittime. «Certamente non si tratta di somme simboliche» ha spiegato all'AGI l'avvocato Natascia Forconi, dello studio Cecconi di Milano, che segue questa partita delicatissima. per conto della Leitner.

L'azienda di Vipiteno, infatti, ieri, in coincidenza con il deposito delle richieste di rinvio a giudizio, ha confermato di aver portato avanti in questi mesi le trattative per arrivare ad accordi con le famiglie delle vittime. «Abbiano già chiuso alcune posizioni - ha detto l'avvocato Forconi - e siamo a buon punto con altre. Confidiamo di poter completare gli accordi entro l'udienza preliminare». Leitner, dal canto suo, ha parlato della volontà di «assicurare, sin da subito, ancor prima della celebrazione del processo e a prescindere dalla propria estraneità, il pieno e integrale risarcimento del danno».