Tiziana Gueli resta la giudice dell'udienza preliminare che deve esaminare la posizione della ministra del Turismo Daniela Santanché, accusata di truffa aggravata all'Inps per la cassa integrazione nel periodo Covid, riguardante alcuni dipendenti della società Visibilia. La decisione è stata presa dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, che ha stabilito di applicare Gueli al procedimento, nonostante dal prossimo 31 marzo la giudice assumerà un nuovo incarico.

Nel provvedimento, si fa notare che Tiziana Gueli, che a partire da lunedì assumerà un ruolo nella nona sezione penale, non ha avuto il tempo di concludere l'udienza preliminare per il caso Santanché, che coinvolge anche altri imputati. Per garantire la continuità del processo e mantenere la conoscenza degli atti, la giudice Gueli sarà presente all'udienza fissata per il 20 maggio 2025 e alle eventuali successive.

Questa scelta è stata motivata anche dal fatto che il caso riguarda reati a rischio di prescrizione, considerando che gli episodi in questione risalgono al maggio 2020. Secondo una circolare del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), è possibile applicare un magistrato trasferito ad altra posizione tabellare se il processo è già in uno stato avanzato di istruttoria, come nel caso in esame.

Tiziana Gueli aveva già affrontato importanti questioni preliminari nell'udienza del 9 ottobre 2024, decidendo sulla retrodatazione dell'iscrizione degli indagati nel registro delle notizie di reato e risolvendo la questione della competenza territoriale, che è stata fissata a Milano.

Per il presidente Roia, tutte le condizioni erano favorevoli per confermare l'applicazione di Gueli alla trattazione del caso. Pertanto, la giudice resterà responsabile dell'udienza preliminare del 20 maggio 2025 e delle eventuali udienze successive necessarie per portare a termine la fase del procedimento.