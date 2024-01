Il Tar del Lazio, con sentenza n.863 emessa mercoledì 17 gennaio, ha annullato bando e graduatorie relativi alle prove di ammissione alla Facoltà di Medicina per l’anno accademico 2023/24. I giudici amministrativi hanno tuttavia salvaguardato la posizione dei candidati che hanno superato le prove e si sono iscritti ai corsi.

Il Tar era chiamato a pronunciarsi su oltre 3mila ricorsi avanzati da coloro che non avevano superato il test. Lo scorso anno, per la prima volta, avevano ‘debuttato’ i test di medicina nel formato ‘Tolc med’, introdotti dalla ministra dell’Istruzione Maria Cristina Messa prima dell’arrivo di Anna Maria Bernini in carica oggi. Nel 2023, il test durava 90 minuti ed era composto da 50 domande: 7 quiz di comprensione del testo, competenze acquisite negli studi (15 minuti); 15 quiz di biologia (25 minuti); 15 quiz di chimica e fisica (15 minuti); 13 quiz di matematica e ragionamento (25 minuti).