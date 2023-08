Il tribunale del Riesame di Palermo ha respinto l'istanza di scarcerazione presentata dal difensore di Christian Maronia, uno dei sette giovani arrestati con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza di 19 anni, la notte del 7 luglio in un cantiere abbandonato del Foro Italico a Palermo. L'udienza si è tenuta oggi nel tribunale di Palermo.

In avvio di udienza l'avvocato Alessandro Musso ha rimesso il mandato dopo che i familiari senza consultarlo gli hanno affiancato un secondo legale, l'avvocato Giovanni Farina. Come per gli altri tre arrestati ad inizio luglio, Angeo Flores, Christian Barone e Gabriele Di Trapani, il Riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere. Il 5 settembre è in programma l'udienza davanti al Riesame per Samuele La Grassa e l'8 settembre per Elio Arnao.