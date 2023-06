Nessun nome, nessuna ipotesi di reato, ma una certezza: la procura di Crotone vuole vederci chiaro sulla catena di soccorsi del tragico sbarco del 26 febbraio scorso a Steccato di Cutro, nel quale hanno perso la vita almeno 94 persone. E proprio per tale motivo, il pm Pasquale Festa e il procuratore Giuseppe Capoccia hanno iscritto sul registro degli indagati tre militari del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia e alcuni ufficiali della capitaneria di porto.

La procura ha disposto alcune perquisizioni nelle sedi locali dei due corpi e nella sede del Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia, competente su tutto il territorio regionale. Nel corso dell'esecuzione del decreto sarebbero stati sentiti alcuni ufficiali delle fiamme gialle. Ma sono stati passati al setaccio anche gli uffici di Frontex, l’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, la prima ad aver avvistato il caicco che poi si è schiantato su una secca a pochi passi dalla costa. I carabinieri del Comando provinciale di Crotone hanno acquisito documenti e telefoni, per fare chiarezza sui momenti che hanno preceduto la tragedia. Evitabile, con ogni probabilità, dal momento che Frontex, già alle 21.26 del 25 febbraio, aveva appuntato la presenza di una «possibile nave di migranti» con il portello anteriore aperto, intercettata mentre effettuava una chiamata satellitare verso la Turchia e con una significativa risposta termica. Il naufragio è avvenuto alle 4 di domenica 26 febbraio, ma la Guardia Costiera ha raccolto i superstiti in mare, attraverso un’imbarcazione, soltanto alle 6.50, nonostante il porto si trovi a poche miglia di distanza, a soli 10 minuti di navigazione. Un dato che conferma il racconto dei sopravvissuti - rimasti in mare circa tre ore prima di essere salvati - e riportato nella relazione della Guardia Costiera, da incrociare con un’altra circostanza: le pattuglie via terra sono arrivate in spiaggia alle 5.35, un’ora e 35 minuti dopo il naufragio.

Ad essere coinvolti nelle indagini, dunque, sono anche i due corpi dello Stato che il governo ha tentato in ogni modo di scagionare, sin dalle primissime ore. La Guardia di Finanza, subito dopo la segnalazione di Frontex, era uscita in mare per un’operazione di polizia, senza tenere in considerazione - come evidenziato dai legali delle famiglie delle vittime - «l'articolo 7 del Decreto del ministero dell'Interno 14.7.2003, secondo cui “nell’assolvimento del compito assegnato l’azione di contrasto è sempre improntata alla salvaguardia della vita umana ed al rispetto della dignità della persona”». Il che significa, dunque, che la tragedia si sarebbe potuta evitare «assegnando a questo tragico evento i crismi della singolarità nel confronto con le tante tragedie e naufragi, costate la perdita di migliaia di vite umane, e il salvataggio eroico, da parte dei nostri Corpi, di un numero ancor più grande di vite». A causa delle condizioni avverse del meteo, però, le Fiamme Gialle erano rientrate in porto, abbandonando l’operazione - e, dunque, anche il contrasto ad un possibile reato -, avvisando la Guardia Costiera. Nessuno è, però, più uscito in mare, nonostante la presenza delle cosiddette “inaffondabili”, imbarcazioni autoraddrizzanti capaci di operare anche in condizioni meteomarine proibitive, come quelle di quella notte. La motovedetta della Guardia costiera intervenne,dunque, circa sei ore dopo l'avvistamento e solo a seguito dell'allarme lanciato da alcuni pescatori che si trovavano sulla spiaggia di Steccato, dove ormai erano affiorati i primi corpi.

Dagli accertamenti disposti dalla procura potrebbe ora scaturire l'ipotesi di omissione di soccorso, ma la procura, al momento, si trincera dietro il più stretto riserbo. «Siamo sempre stati convinti che il procedimento per i mancati soccorsi fosse in ottime mani - commenta al Dubbio Francesco Verri, componente assieme ai colleghi Luigi Li Gotti, Mitja Gialuz e Vincenzo Cardone del team legale che segue i familiari delle vittime -. Le mani di magistrati che cercano la verità senza guardare in faccia nessuno. Oltre cento morti reclamano questa verità e le indagini stanno procedendo spedite verso il traguardo. Avremo un processo per la strage di Steccato di Cutro, questo è poco ma sicuro. Lo Stato ha responsabilità evidenti e la procura di Crotone le accerterà per portare chi ha sbagliato davanti al giudice».