È circolata per qualche ora, ieri mattina, l’ipotesi che la riforma della separazione delle carriere e del Csm finisse immediatamente sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Previsione poi smentita: il ddl del guardasigilli Carlo Nordio sarà discusso a Palazzo Chigi attorno a metà maggio.

Ma l’attenzione sul tema è già alta. E sembra mettere in allarme l’Anm, che ieri ha diffuso una risoluzione dell’Associazione europea dei giudici riguardante queste riforme: «Tali iniziative costituiscano un grave attacco all’indipendenza della magistratura», recita il documento, in cui si paventa addirittura un pericolo per «l’attuale equilibrio di poteri».