Scelta non facile. Difficilissima, anzi, ma necessaria: che fare con la magistratura? Assecondare la richiesta di immobilità dell’universo, che sembra provenire dall’Anm? O non lasciarsene contagiare e proseguire sulla strada del cambiamento? Carlo Nordio ci pensa. Deve scegliere. Lo farà nelle prossime ore. E il dossier sul tavolo del guardasigilli ha un titolo chiaro: test psicoattitudinali per i magistrati. C’è già un parere di apertura, anzi di invito al governo ad adottare i controlli.