«In questo anno di governo, nonostante tutte le difficoltà economiche in cui ci siamo mossi, abbiamo lavorato a una serie di riforme importanti, come l'autonomia e il premierato. Abbiamo ancora tanto tempo davanti e certamente la separazione delle carriere si farà, anche nell'interesse e a tutela dei magistrati. Il ministro Nordio ha dato delle tempistiche precise: entro la primavera prossima arriverà la riforma». Così a “Il caffè della domenica” di Maria Latella, su Radio24, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli.

«Su questo intervento non c'è alcun “silenziatore” da parte del premier Meloni. Se non avesse voluto farlo, non avrebbe scelto un ministro come Nordio, del quale conosciamo bene le idee. Dobbiamo cancellare tutti i dubbi e i sospetti di invasione di campo da parte della magistratura. Sospetti che in passato si sono materializzati più volte, basta ricordare quello che successo al governo Berlusconi. E ancora, solo poco tempo fa, in una riunione della corrente di Area sono stati ospitati solo alcuni leader di alcuni schieramenti politici: è ovvio che poi venga da fare una connessione tra quella parte di magistratura e una parte della politica», ha concluso.