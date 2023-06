È stato sedato dai vigili del fuoco l’incendio divampato verso ora di pranzo al piano interrato della palazzina B della città giudiziaria di Piazzale Clodio, a Roma.

Rientrato l'allarme, hanno potuto riaccedere all'edificio giudici, avvocati, imputati e personale amministrativo che erano stati evacuati per precauzione. Le fiamme, divampate in un'intercapedine nei pressi dell'archivio, hanno avvolto, da principio, una sedia. La palazzina dove sono, tra l'altro, le aule del tribunale monocratico è stato ora riaperta al pubblico. Secondo le prime informazioni le fiamme avrebbero raggiunto l’archivio della procura, mettendo a rischio i fascicoli. Ancora incerte le cause e la stima dei danni.