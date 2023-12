«Ora è ufficiale, dopo il lavoro intenso e le interlocuzioni portate avanti in questi mesi da Forza Italia con il ministro Carlo Nordio e il viceministro Paolo Sisto, i tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, fiori all'occhiello per le nostre comunità, resteranno aperti fino al 31 dicembre 2025». Lo dichiara, in una nota, il coordinatore regionale di Forza Italia Abruzzo Nazario Pagano, Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera.

«La disposizione, contenuta nell'articolo 12 del decreto legge proroga termini approvato dal Consiglio dei ministri, posticipa quindi di un anno la modifica delle circoscrizioni delle città di L'Aquila e di Chieti, che prevede appunto la soppressione di tribunali, procure e sedi distaccate. Il mio impegno personale e quello di Forza Italia, che si batte da sempre per la giustizia e per garantire la sopravvivenza dei presidi di legalità sul territorio, sarà ora quello di favorire la transizione lavorando a una nuova geografia giudiziaria che tenga conto dell'estrema importanza che, questi tribunali, rivestono per le nostre comunità facendo in modo che il tessuto sociale ed economico non risenta negativamente del futuro assetto», aggiunge.