«L’Iran è un posto dove nessun tipo di critica al governo è concessa. Le carceri sono luoghi senza regole e anche gli adolescenti possono essere condannati a morte, in spregio a qualsiasi convenzione internazionale. E nessun giornale può raccontare quello che accade: l’unica tv è quella di Stato, che spesso manda in onda, prima dei processi, le false confessioni estorte ai prigionieri con la tortura». A raccontarlo al Dubbio è Reza Khandan, attivista e marito di Nasrin Sotoudeh, avvocata iraniana per i diritti umani. Accusata di «propaganda sovversiva» e di «aver incoraggiato la corruzione e la dissolutezza» - ha difeso le donne che si sono rifiutate di portare il velo -, l’attivista è stata condannata nel 2018 a 148 frustate e 33 anni e mezzo di carcere, dei quali dovrà scontarne almeno 12. Nei giorni scorsi è stata rilasciata con un permesso temporaneo e una volta fuori ha scoperto di essere positiva al coronavirus, contratto proprio durante la detenzione.

Come sta adesso Nasrin?

Il carcere l’ha leggermente indebolita, soprattutto dopo il recente sciopero della fame, inoltre ha contratto il coronavirus ed è stata in quarantena domiciliare per due settimane dopo il suo rilascio. Sta lentamente migliorando. Era stata imprigionata nel reparto generale della prigione di Evin, nella sezione femminile insieme ad altri prigionieri politici. Ad ottobre avrebbero dovuto trasferirla in ospedale per tre settimane ( soffre di problemi cardiaci e si è indebolita ulteriormente a seguito dello sciopero della fame indetto come forma di protesta per chiedere la liberazione dei prigionieri politici, ndr), invece, è stata trasferita direttamente nella prigione di Qarchak vicino Teheran, sempre nel reparto generale. Questa prigione è pessima in termini di clima e salute e manca di strutture di base. In qualche modo, Nasrin ha contratto lì il virus. Non ha potuto usufruire del congedo per due anni e mezzo.

E quella di Evin com’è?

Ha due sezioni. Il reparto generale della prigione e il reparto del centro di detenzione di sicurezza. Il settore pubblico è un luogo dove i detenuti trascorrono le loro pene e hanno condizioni più normali, anche se la possibilità di accedere alla linea telefonica, per le donne politiche recluse a Evin, è molto, molto limitata. Il settore della detenzione di sicurezza è, invece, indescrivibile: lì non esiste la legge. Non c'è alcuna supervisione su ciò che accade. Anche al capo della prigione non è permesso entrare nei centri di detenzione di sicurezza. I prigionieri sono spesso tenuti in isolamento e talvolta torturati. Sono sottoposti a estenuanti interrogatori per settimane e spesso anche a gravi violenze fisiche e psicologiche. È in questi centri di detenzione che i detenuti sono costretti a fare false confessioni a causa della tortura e la televisione di Stato, che è l'unica emittente televisiva del Paese, trasmette queste confessioni ancor prima che una persona sia processata e condannata. Quindi, sulla base di queste confessioni, il Tribunale rivoluzionario può condannare i detenuti a decine di anni di prigione o addirittura alla pena di morte.

Come sono, in generale, le prigioni iraniane?

Le carceri in Iran generalmente non dispongono di strutture di base per i prigionieri. Insulti e intimidazioni sono all'ordine del giorno. La maggior parte delle carceri non separa i detenuti in base ai crimini. In molti casi, il trattamento dei detenuti non è seguito e, in caso di ricovero al di fuori della prigione, nella maggior parte dei casi, il costo del trattamento è sostenuto dal detenuto, che deve acquistare forniture e persino cibo di cui ha bisogno con i propri soldi. Anche se la prigione è responsabile di provvedere ai bisogni dei detenuti, nella maggior parte delle carceri il livello di salute è molto basso ei detenuti soffrono di varie malattie.

Qual è la situazione dei diritti umani?

Le violazioni dei diritti umani in Iran sono diffuse e sistematiche ed avvengono per conto del governo. Le libertà sociali e politiche sono molto limitate. L'Iran è al primo posto nel mondo per numero di esecuzioni rispetto alla popolazione e la tortura ( in particolare la fustigazione) viene applicata in forme legali, illegali e sistematiche. La libertà dei media è generalmente limitata. Le elezioni nel paese sono diventate un fenomeno senza senso. I diritti delle donne, delle minoranze etniche e religiose vengono ignorati e la discriminazione di genere dilaga. Le proteste pacifiche vengono generalmente represse. I cittadini possono essere condannati a cinque anni o più di carcere per aver usato internet. Un uomo di nome Ruhollah Zam, ex giornalista ed ex attivista, è stato condannato a morte per aver gestito un canale di Telegram antigovernativo. Mentre si trovava in Francia, dove era stato accolto come rifugiato, è stato ingannato, attirato in Iraq e una volta lì arrestato.

Perché Nasrin, alla fine, è stata rilasciata?

Dopo che mia moglie ha iniziato lo sciopero della fame, ci sono state molte pressioni sul governo iraniano da parte dell'opinione pubblica e di varie istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali. Hanno ignorato questa richiesta pubblica per un po' e alla fine, per dimostrare di non sottovalutarla, l’hanno rilasciata temporaneamente con un permesso medico. Il suo congedo sarebbe dovuto durare cinque giorni. Quando abbiamo scoperto che aveva contratto il Covid in prigione il suo congedo è stato esteso a 21 giorni.

https://www.youtube.com/watch?v=Y2bazR-DvzE

Più di una volta le è stato impedito di vedere sua moglie, perché?

A volte ci è stato vietato come punizione. Siamo stati banditi un paio di volte perché Nasrin non ha indossato il suo hijab. Anche mia figlia è stata arrestata: dopo che mia moglie ha iniziato lo sciopero della fame per liberare i prigionieri politici, hanno fatto pressioni affinché nostra figlia venisse detenuta per ore con il pretesto di una rissa con un funzionario della prigione. È stata arrestata come terrorista.

Perché il governo si accanisce contro la sua famiglia?

Il governo iraniano non consente la minima critica. Chiunque si oppone viene soppresso con tutte le forze, inclusi avvocati, insegnanti, lavoratori, donne e tutte le minoranze.

Qualche settimana fa sua moglie ha fortemente criticato il sistema giudiziario iraniano, qual è la situazione?

Il sistema giudiziario iraniano non segue alcuna legge quando agisce contro l'opposizione. Agisce in conformità agli ordini impartiti dalle agenzie di sicurezza. I prigionieri politici sono tra i cittadini più indifesi dell'Iran e vengono trattati dalle forze di sicurezza utilizzando come loro strumenti i giudici delle corti rivoluzionarie. Mia moglie ha fatto uno sciopero della fame per dare voce ai prigionieri politici e penso che questa voce sia stata ascoltata dall'opinione pubblica mondiale. Quanta pressione possa esercitare l’opinione pubblica sul governo iraniano, poi, è un'altra questione. Ma almeno nel caso di mia moglie e di alcuni altri prigionieri politici e con doppia cittadinanza, questa pressione si è manifestata.

Anche i minori vengono incarcerati in Iran: come vengono trattati?

Le persone di età inferiore ai 18 anni vengono trattenute in luoghi chiamati centri correzionali. Quando raggiungono l'età di 18 anni, vengono trasferiti in prigione. Lo scenario peggiore è per gli adolescenti che commettono omicidi: il sistema giudiziario iraniano, al fine di aggirare questa convenzione internazionale che vieta l'esecuzione di coloro che hanno commesso crimini in età inferiore ai 18 anni, li detiene fino alla maggiore età e li giustizia dopo aver raggiunto l'età legale.