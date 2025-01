Stava entrando in Tribunale a Reggio Emilia con un coltello, ma è stato fermato all'ingresso dagli addetti al controllo, immediatamente dopo che i segnali di allarme avevano cominciato a squillare. Si tratta di un uomo di 57 anni abitante nel bolognese.

Sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di via Adua. L'uomo, è stato trovato con un coltello a serramanico della lunghezza di 19 centimetri, di cui 8 cm la sola lama. Con l'accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere i carabinieri intervenuti lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, sequestrando il coltello.

Il fatto è accaduto al mattino intorno alle 12 all'interno del Palazzo di Giustizia di Via Paterlini a Reggio Emilia. Il 57enne, fermato e identificato dai carabinieri, portava il coltello a serramanico all’interno del proprio marsupio. Dall'ingresso del Tribunale l’uomo è stato quindi condotto nella vicina caserma dei carabinieri di Reggio Emilia Santa Croce dove è stato denunciato in stato di libertà per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.