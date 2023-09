Nicola Gratteri è il nuovo procuratore di Napoli. Lo ha votato a maggioranza l’assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, scegliendo il magistrato di Gerace per l’importante incarico direttivo. Gratteri lascia dunque la procura antimafia di Catanzaro che ha diretto per oltre sette anni.

Il togato reggino ha superato i colleghi Rosa Volpe, attuale procuratore facente funzioni di Napoli, e Giuseppe Amato, procuratore capo di Bologna. Gratteri ha ottenuto 19 voti, 8 preferenze a Volpe e 5 ad Amato.

Le reazioni

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Nicola Gratteri, chiamato alla guida della procura di Napoli. La sua grande esperienza nella lotta contro la criminalità organizzata è un valore aggiunto e sarà fondamentale per il suo nuovo ruolo. Per Napoli, città meravigliosa e complessa, e per tutti i napoletani l’arrivo di Nicola Gratteri è un'ottima notizia”, commenta il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia, Pierantonio Zanettin. “Come cittadino italiano, come parlamentare e come capogruppo di Fratelli d’Italia della Commissione Parlamentare Antimafia, sono estremamente soddisfatto dell’elezione di Gratteri alla procura di Napoli. Una persona che ho avuto modo di conoscere e seguire nelle sue conferenze da diverso tempo. La sua lunga esperienza nel contrasto delle mafie sarà estremamente preziosa in un'area così complessa. A lui i miei migliori auguri di buon lavoro”, è l’augurio di Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Parlamentare Antimafia. Auguri di buon lavoro anche dal Pd. “La tua esperienza, il tuo rigore, la tua vita dedicata alla liberazione delle nostre terre dalle mafie, ti aiuteranno nella battaglia per la legalità a Napoli. Dobbiamo combattere l'indifferenza”, dice il dem Sandro Ruotolo.