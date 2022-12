IL CORSIVO

LANFRANCO CAMINITI

Quelli che Bucha, attenti alle fake news; quelli che Bucha, la false flag; quelli che Bucha, ho visionato tante volte il video, ci sono cose che non tornano; quelli che Bucha, è la guerra, lo sappiamo; quelli che Bucha, la propaganda è l’anima della guerra; quelli che Bucha, è una provocazione; quelli che Bucha, eh ma le stragi degli americani; quelli che Bucha, ma questo dimostra che non c’è alternativa alla resa; quelli che Bucha, vedi, non bisogna mandare armi; quelli che Bucha, Zelensky ci sta portando alla guerra mondiale; quelli che Bucha, tanto più, bisogna chiedere la pace...

Quelli, avete sostituito l’astuzia alla ragione, messo una pietra sul cuore. una pietra su Bucha.

Quelli, io non voglio più vedervi, sentirvi, leggervi.