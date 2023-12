In limine mortis. Il 30 novembre il governo italiano, attraverso la propria avvocatura, ha risposto ai quesiti della Corte di Strasburgo relativi agli abusi antimafia. Vogliamo essere precisi: la replica riguarda in particolare una causa, generata dal ricorso (numero 29614/16) dei fratelli Cavallotti dinanzi alla Cedu, la Corte europea dei Diritti dell’uomo. E, ancora più precisamente, lo Stato italiano era stato chiamato dai giudici di Strasburgo a spiegare, nell’ambito del giudizio, se la confisca ai danni di Salvatore Vito, Gaetano e Vincenzo Cavallotti fosse compatibile con la presunzione d’innocenza, considerato che quella spoliazione era stata inflitta nonostante i tre fratelli imprenditori palermitani fossero stati assolti con formula piena nel processo penale, dall’accusa di 416 bis.

In limine mortis, si è detto. In due sensi, Primo: il 30 novembre era l’ultimo giorno disponibile che lo Stato italiano aveva per replicare agli interrogativi rivoltigli, in seguito al ricorso, dal giudice europeo, dopo che l’Avvocatura di Roma aveva chiesto di prorogare il termine inizialmente fissato al 13 novembre. Secondo: in limine mortis anche nel senso che la fragilità delle risposte esibite dallo Stato italiano lascia intravede un esito favorevole ai ricorrenti e, forse, la “morte”, l’inizio delle fine, per un sistema indegno che, in virtù dell’eccezionalismo antimafia, punisce con spregio del diritto le persone innocenti. Forse la possibile vittoria dei Cavallotti nella causa contro lo Stato, il possibile affermazione, da parte della Cedu, del principio per cui i tre fratelli di Belmonte Mezzagno, dichiarati pienamente innocenti nel processo penale, non avrebbero dovuto vedere i loro beni confiscati, travolgerà l’intero abominio delle confische far west. E forse la pronuncia europea interverrà prima ancora che il Parlamento italiano arrivi ad approvare la legge concepita con lo stesso fine – salvare gli innocenti, appunto – e messa in calendario dalla commissione Giustizia di Montecitorio su iniziativa di Forza Italia.

Ma quel che potrà accadere di qui a qualche mese, quando la Corte di Strasburgo emetterà la propria sentenza sul ricorso Cavallotti, resta ovviamente materia per aruspici. Qui interessa altro. E cioè il modo, le argomentazioni con cui l’Avvocatura dello Stato difende gli abusi dell’Antimafia. Argomentazioni che come detto, sono fragili. Seppure legato alla necessità di motivare scelte compiute prima dal legislatore e quindi dai singoli magistrati, il filo logico proposto dall’Italia dinanzi ai giudici europei è al limite della provocazione intellettuale. Di fatto, l’Avvocatura dello Stato ha difeso il principio per cui una persona innocente va spogliata di tutto perché è divenuta vittima dell’estorsione mafiosa. Una sorta di scenario da Superfantozzi: i Cavallotti hanno visto i loro beni confiscati (con la decisione resa definitiva dalla Cassazione il 12 novembre 2015, sentenza numero 4305) perché avevano pagato il pizzo a Bernardo Provenzano e al capomandamento di Belmonte Mezzagno. Prima sono stati spremuti da Cosa nostra e poi, in virtù di questo, depredati di ogni cosa dallo Stato. Incredibile.

È incredibile che lo Stato italiano, pur con le argomentazioni sofisticate dei propri avvocati, difenda un principio così abnorme. Forse è un’autodenuncia che prepara il ravvedimento operoso in arrivo con la riforma del Parlamento. Fatto sta che la difesa dei fratelli Cavallotti avrà tempo fino al 18 gennaio prossimo per controdedurre le argomentazioni dell’Avvocatura pubblica. Poi toccherà alla Corte europea dei Diritti dell’uomo.