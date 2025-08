Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge giustizia che contiene una proroga al 1° gennaio 2027 per i tribunali cosiddetti sub provinciali di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto, scampati alla riforma della geografia giudiziaria del 2012 ma da tempo in attesa di una soluzione definitiva.

Lo prevede l’articolo 6, comma 5 del decreto varato oggi, che verrà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale. Nel successivo comma è inoltre inserita la copertura economica per garantire la piena operatività degli uffici giudiziari, pari a 1 milione e 520 mila euro.

Marsilio: «Mantenuti gli impegni assunti»

A commentare il provvedimento è stato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha rivendicato l’impegno delle istituzioni: «Si conferma la serietà del Governo nazionale e di quello regionale e la capacità di mantenere gli impegni presi. Questa è l'ennesima dimostrazione che mette la parola fine a tante illazioni di chi, quando stava nelle stanze del Ministero della Giustizia, non solo non ha salvaguardato i tribunali ma ha anche deliberato la chiusura del carcere minorile che oggi abbiamo riaperto».

Un tema politico mai risolto

La questione dei tribunali non provinciali, soppressi ma mai realmente chiusi, è al centro del dibattito da oltre un decennio. Il rischio era quello di perdere presìdi giudiziari fondamentali per la giustizia di prossimità, in territori spesso periferici ma ad alta densità di contenziosi civili e penali.