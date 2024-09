ieri, il Plenum del Csm ha deliberato le nuove nomine nell’ambito del sistema giudiziario italiano. Gianluigi Zulian è diventato il nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Treviso, settore penale, con 14 voti a favore. La proposta alternativa a favore di Piera De Stefani ha raccolto 13 voti, con un astenuto.

Contemporaneamente, il Plenum ha nominato Liborio Fazzi come Presidente di Sezione del Tribunale di Reggio Calabria, settore civile, con 15 voti favorevoli. La togata Tiziana Drago ha ottenuto 12 voti, mentre anche in questo caso si è registrata un'astensione.

Nel pomeriggio, il Csm ha proseguito nelle nomine, scegliendo all'unanimità Alberto Santacatterina come Procuratore Aggiunto della Dda di Lecce e il dottor Giancarlo Dominijanni come Procuratore Aggiunto della Dda di Firenze. Al Tribunale di Genova, Marco Domenico Panicucci ha ottenuto la nomina come Presidente di Sezione, con cinque astensioni. Anche Andrea Palma e Maria Letizia Barone sono stati individuati come Presidenti di Sezione (settore civile) rispettivamente a Cosenza e Palermo.