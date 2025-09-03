Per un improvviso grave lutto che ha colpito il presidente del collegio, Marco Contu, è stata rinviata la sentenza del processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo e di tre amici. La notizia della morte del figlio del giudice ha sconvolto tutti i presenti.

Questa mattina erano previste le ultime controrepliche delle difese, dopo di che i giudici si sarebbero dovuti ritirare in camera di consiglio per emettere la decisione. La Procura aveva chiesto la condanna a nove anni di reclusione per Grillo, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta.

L’udienza è stata aperta solo per comunicare il rinvio. «Purtroppo avete appreso la notizia, ora bisogna cercare di trovare una soluzione», ha dichiarato la giudice a latere Pinna, rivolgendosi alle parti presenti in aula.

Il processo, che si celebra in Sardegna, dovrà ora essere ricalendarizzato: nei prossimi giorni sarà fissata una nuova data per la sentenza attesa da anni.