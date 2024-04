Presso l'Aula Giallombardo della Corte di Cassazione si è tenuto il primo evento formativo destinato ai giudici e magistrati tributari pianificato dall'attuale Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'evento, organizzato dalla Commissione formazione del Cpgt presieduta da Alfonso Bonafede, ha affrontato le innovazioni previste dalla riforma della giustizia tributaria di cui alla legge 130 del 2022.

Fra i temi trattati, in particolare, le modifiche al rito tributario improntate al principio costituzionale del giusto processo. «I giudici e magistrati tributari sentono il bisogno di una continua e qualificata formazione in una materia, complessa ed in costante evoluzione, quale quella tributaria», ha ricordato Carolina Lussana, presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt). «Un magistrato preparato e aggiornato - ha sottolineato Lussana - è la migliore garanzia per una risposta, in tempi rapidi, alle legittime richieste di giustizia del cittadino contribuente».