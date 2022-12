PHOTO



Patrick Zaky, lo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere in Egitto da febbraio, ha scritto una lettera in arabo alla famiglia, rilanciata su Twitter dalla campagna "Free Patrick", in cui chiede la data d’inizio del semestre accademico e si mostra desideroso di tornare a frequentare l’Alma Mater. Zaky chiede anche di sapere la data della prossima udienza del suo processo. «Secondo i suoi avvocati, la prossima sessione dovrebbe svolgersi nei ultimi dieci giorni di settembre, ma non ci sono informazioni precise in quanto stiamo aspettando che gli avvocati conoscano la datae satta un giorno prima di quella prevista. D’altra parte, la data di inizio del suo semestre accademico all’Università di Bologna è stata confermata per il 27 settembre. Patrick spera, e anche noi, di poter raggiungere i suoi colleghi e di poter tornare al suo posto all’università», si legge in due tweet di "Free Patrick".