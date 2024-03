Il test psicoattitudinali per i magistrati? «Allora facciamoli pure per tutti gli altri funzionari pubblici, per chiunque abbia un incarico importante, anche a chi governa e a questo punto, dato che ci troviamo, facciamo anche i test sulla positività alla cocaina perché uno sotto effetti di stupefacenti può fare cose sbagliate oppure può essere ricattato. Facciamo pure i narcotest, seguendo le stesse modalità che si immaginano per i test sui magistrati». Così il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri che ha parlato a briglia sciolta ai microfoni di Radio1 Rai.

Una piccola provocazione dialettica per dire quanto lui quei test li reputi inutili e offensivi. Il procuratore ha ribadito la sua contrarietà alla legalizzazione delle droghe leggere commentando la recente apertura della segretaria dem Elly Schlein: «Non è vero che la vendita di stupefacenti in farmacia sarebbe un deterrente perché i 15enni andranno comunque dagli spacciatori, anche per beneficiare di prezzi più bassi. Un grammo di cocaina costa 60 euro, un grammo di marijuana circa cinque. Qualcuno come Giachetti propone addirittura di legalizzare la cocaina ma nel mondo non esistono paesi dove la cocaina è legale».