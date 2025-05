Il Consiglio Superiore della Magistratura ha votato Paolo Guido, magistrato originario di Acri, in provincia di Cosenza, come nuovo procuratore di Bologna, con 15 voti favorevoli e 12 contrari, mentre 3 membri si sono astenuti. Guido, che sostituisce Jimmy Amato dopo la sua nomina a procuratore generale in Corte d’Appello a Roma, ha una carriera di successo come magistrato e si è distinto per il suo impegno contro la criminalità organizzata.

La nomina di Guido arriva dopo anni di esperienza come procuratore aggiunto a Palermo, dove ha svolto un ruolo fondamentale nelle indagini contro la mafia, occupandosi di territori difficili come Agrigento, Trapani e Palermo. Recentemente, il suo lavoro ha portato alla cattura di Matteo Messina Denaro, uno dei latitanti più ricercati al mondo, un risultato che ha consolidato la sua reputazione.

Paolo Guido a Bologna, l’apprezzamento di Ernesto Carbone

Ernesto Carbone, presidente della V commissione del Csm, ha dichiarato che la scelta di Paolo Guido per il vertice della Procura di Bologna rappresenta la "scelta migliore", lodando le sue capacità e il suo approccio silenzioso ma determinato. Guido ha ricevuto il sostegno di molti per il suo approccio meticoloso e la sua determinazione nella lotta contro la criminalità organizzata.