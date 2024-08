«Non sono io la fonte di Sallusti. Sallusti ha fatto autonomamente quello che ha fatto, non ha bisogno di me. Ormai sono tanti i magistrati che scrivono sui quotidiani. In questo modo dovrei pensare che quello che scrive il Fatto sia comunicato da uno dei magistrati che vi scrive? Mi farebbe sorridere». Lo afferma in un'intervista al Fatto Luca Palamara, interpellato sull'affermazione fatta allo stesso quotidiano da Vittorio Feltri, secondo cui l'ex pm potrebbe essere stato la fonte dell'articolo relativo alla possibile indagine su Arianna Meloni.

«Tra me e Sallusti c'è un rapporto, è noto, ma non c'entra. Il mio ruolo non è quello di fonte. Io quello che racconto lo scrivo, e continuerò a farlo scrivendo un nuovo libro, ovviamente documentando la mia narrazione. Perché la cosa importante è documentare: Sallusti fa Sallusti e Palamara fa Palamara», conclude.