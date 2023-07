I fratelli Gabriele e Marco Bianchi sono stati condannati a 24 anni per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre del 2020. In primo grado erano stati condannati all’ergastolo ma la Corte d'Assise d'Appello ha rimodulato la sentenza condannando inoltre, per l'accusa di concorso in omicidio, Mario Pincarelli, a cui sono stati inflitti 21 anni di carcere, e Francesco Belleggia che ne dovrà scontare 23 anni.

Gli imputati erano tutti presenti in aula, così come la mamma di Willy, Lucia Monteiro. «Più o meno me l'aspettavo – ha detto la donna – Nessuna sentenza mi darà più mio figlio. Sento di avere avuto giustizia? Accetto la giustizia che è stata fatta. Il perdono è un'altra cosa. Non provo rabbia, non so se è una sentenza giusta o non giusta».

La notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro il 21enne Willy Monteiro Duarte, aspirante chef di origine capoverdiana e residente da una vita a Paliano, in provincia di Frosinone, fu ucciso a calci e pugni mentre cercava di difendere un amico da un aggressione.