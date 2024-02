«Se noi guardiamo alle sanzioni disciplinari che sono state irrogate dal Csm negli ultimi anni vediamo che non sempre sono conformi alle aspettative rispetto alla gravità del comportamento tenuto». Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dal palco dell'evento 'La ripartenza - liberi di pensare', organizzato da Nicola Porro a Milano. «Al di là delle sanzioni disciplinari vorrei andare oltre e prendere riprendere in mano i fascicoli di quei magistrati poi oggetto di sanzioni severe: sono tutti bravissimi ed eccellenti», ha detto il ministro, denunciando che allora significa che «qualcosa non funziona nella valutazione dei magistrati», perché «non possono essere tutti bravissimi, intelligentissimi e operosissimi».