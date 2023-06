«Il merito è educazione, è fondamentale per i magistrati, per il legislatore, in questo momento sono l'educazione e la sensibilità che ci stanno orientando verso una riforma dei reati sulla violenza di genere che affliggono la nostra collettività, e la sensibilità delle persone più deboli». Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo alla cerimonia per la conclusione del progetto della Luiss “Legalità e merito”.