PHOTO



«Siamo entrati nel 43esimo giorno di sciopero della fame di Nasrin. È ricoverata nelle peggiori condizioni possibili. Le hanno riservato le condizioni più gravi e disumane in modo che nessuno possa contattarla e si sottometta alle loro richieste sotto pressione psicologica». È questa la denuncia di Reza Khandan, marito della nota avvocata per i diritti umani Nasrin Sotoudeh, detenuta a Teheran e da oltre 40 giorni in sciopero della fame per protestare contro il trattamento dei detenuti politici nella Repubblica islamica. L'attivista-simbolo, vincitrice del premio Sakharov del Parlamento europeo per la difesa dei diritti umani nel 2012, è stata trasferita alcuni giorni fa all'ospedale Taleghani della capitale iraniana e secondo le ultime informazioni si troverebbe ricoverata in un reparto di cardiologia. «Hanno nominato una delle loro peggiori persone a capo della squadra di sicurezza.A noi, come famiglia del paziente, non è consentito entrare e monitorare il processo di trattamento. Impediscono l'osservazione dei risultati degli esperimenti. Siamo minacciati di arresto e insulto dal capo della squadra operativa - scrive ancora Khandan sul suo profilo Facebook -. L'ospedale viola tutti i protocolli che regolano la relazione del medico e l'ambiente di trattamento con il paziente e intimidisce il team dei sanitari. Dopo due visite, il direttore dell'ospedale non mi ha dato appuntamento e si è rifiutato persino di farmi entrare nella sua stanza. Un paziente che, secondo loro, ha gravi problemi cardiaci sotto lo stress più grave da parte dell'ufficiale di sicurezza. La stessa persona - continua il post -, lunedì sera, per impedire a Nasrin di parlarci mentre si muoveva nel corridoio, l'ha spinta deliberatamente su una sedia a rotelle per rabbia e ha bussato alla porta e l'ha gettata nella stanza. Poi, a porte chiuse, abbiamo sentito Nasrin urlare nella stanza che non era riuscita a parlarci per un momento. Lo stesso capo del team operativo che non ho il diritto di avvicinare in alcun modo. In molti casi, la sposta su una sedia a rotelle mentre è responsabile solo di prendersi cura di lei mantenendosi a distanza. Nasrin è stata mantenuta con il livello più basso di immunità e globuli bianchi per due giorni nella sala pubblica del Pronto soccorso con dozzine di personale e pazienti in transito, e il rischio di malattia coronarica in un tale ambiente è molto alto». Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, si è detto «molto preoccupato» per la sua situazione. Condannata a 33 anni e 148 frustate con 7 capi d'accusa, Sotoudeh sta scontando la pena più lunga a 12 anni di prigione per «istigazione alla corruzione e alla dissolutezza». L'avvocata ha difeso tra gli altri numerose attiviste contrarie al velo obbligatorio e si è spesa contro la pena di morte. Anche la figlia ventenne di Nasrin Sotudeh, Mehraveh Khandan, era stata fermata il mese scorso e poi rilasciata.