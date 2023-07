Domani si commemora Paolo Borsellino, la strage che lo assassinò insieme con la scorta. Giorgia Meloni ci sarà. «Ricordate come ho cominciato a fare politica?», aveva chiesto con tono retorico domenica, subito dopo aver “frenato” il guardasigilli Carlo Nordio sul concorso esterno. Dopo le fibrillazioni scatenate dal ministro e dalla sua frase sul «reato non reato», l’approccio sulla criminalità organizzata è la faglia che può riallontanare, forse in modo irrimediabile, il ministro della Giustizia e Fratelli d’Italia. Può sembrare prematura come conclusione ma ci sono segni che vano interpretati. A cominciare dalla lunga nota diffusa ieri dalla premier a Consiglio dei ministri ancora in corso, con la quale si annuncia una stretta sui reati di mafia, per “rimediare” a una «recente sentenza della Cassazione».