Con i sottosegretari alla Giustizia Andrea Delmastro e Andrea Ostellari messi sotto scorta. Ma anche con una prospettiva dalle conseguenze incalcolabili: la morte di Cospito al 41 bis. E il punto, chiaro a Palazzo Chigi come a via Arenula, è innanzitutto uno: c’è margine politico per sottrarre l’anarchico al “carcere duro”?

Nordio non considera implausibile, ovviamente, il discorso avanzato dal Procura nazionale antimafia: considerato il quadro d’insieme, Cospito potrebbe anche esse riportato dal 41 bis al regime “Alta sicurezza 2”, gradino immediatamente inferiore nella gerarchia del rigore penitenziario. Il ministro della Giustizia, spiega chi ha avuto modo di parlarci dopo l’acquisizione dei pareri sull’istanza presentata dall’anarchico, ha sul tavolo tutte le questioni, tutte ben presenti: l’analisi della Dna come quella, di segno diverso, della Procura generale di Torino. Non ha pregiudizi, il guardasigilli, né ignora il rischio che un eventuale decesso di Cospito apra scenari pesantissimi. Sa meglio di tutti che esiste una dichiarazione anticipata di trattamento trasmessa dal difensore del detenuto, Flavio Rossi Albertini, al Dap. Sa naturalmente che la richiesta perentoria avanzata da Cospito di non essere sottoposto a nutrizione forzata e dunque di essere lasciato morire non esaurisce di per sé il dilemma. Perché non è vero che i medici del carcere milanese di Opera, presso cui si trova l’anarchico, dovrebbero rinunciare a qualsiasi tipo di soccorso. E va chiarito se non si possa trovare una via d’uscita nel confronto con i familiari del recluso. Ma è vero, oggettivamente, che l’ipotesi di morte al 41 bis, per Cospito, esiste. Lo ha ricordato anche la senatrice Ilaria Cucchi, che ieri gli ha fatto visita e ha confermato: «Non intende interrompere lo sciopero della fame». E non si tratta solo di un tragico epilogo per il detenuto. Ne deriverebbero conseguenze per lo Stato. Anche per la tenuta “ideologica” del 41 bis, per il consenso pubblico attorno all’istituto.

Tutti argomenti che sono considerati, seppure a un livello diverso, anche da Giorgia Meloni. La quale ieri ha pronunciato da Berlino, dove ha incontrato il cancelliere Scholz, parole coerenti con la gravità della situazione: «Dobbiamo essere uniti», serve «responsabilità» da parte di tutte le forze politiche. Frasi che lasciano cogliere lo stato di allerta a cui si è consegnata la premier. Meloni ha un “file” sempre aperto sulla vicenda dell’anarchico e un canale di comunicazione sempre attivo con il suo ministro della Giustizia.