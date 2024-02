Il presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, a palazzo Spada, a Roma, durante la cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario della giustizia amministrativa, ha ricordato che nel corso del 2023 si sono ampliati il dialogo e la collaborazione tra Corte di cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei conti, ha ringraziato la prima presidente della Corte di cassazione per aver concordato l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto, composto da magistrati della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che si riunirà, per la prima volta, il prossimo 4 marzo, con il compito di approfondire questioni interpretative di interesse comune. Importante - ha continuato Maruotti - anche il confronto con i colleghi delle Corti supreme amministrative europee per avvicinare, anche nei settori non armonizzati dal diritto dell'Unione europea, la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei singoli e delle imprese.