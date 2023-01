Dopo il via libera del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, giovedì anche il Consiglio dei ministri ha espresso il proprio sì all’investitura di Luigi Maruotti quale nuovo presidente del Consiglio di Stato. Manca il decreto del presidente della Repubblica, e poi la nomina potrà dirsi formalmente compiuta. Ma non sussistono dubbi sul fatto che il magistrato napoletano assumerà l’incarico ricoperto dal compianto Franco Frattini, scomparso lo scorso 24 dicembre. Maruotti, 66 anni, era già stato nominato presidente aggiunto del CdS il 25 febbraio del 2022.

Sarà lui, dunque, a inaugurare l’anno giudiziario il prossimo 30 gennaio, cerimonia in cui interverrà anche la presidente del Consiglio nazionale forense Maria Masi. E proprio dalle due associazioni del avvocatura amministrativista provengono messaggi di auguri per Maruotti. «Apprendiamo che il Consiglio dei ministri, seguendo l’unanime indicazione del Cpga, ha deliberato la nomina del Presidente aggiunto Luigi Maruotti a Presidente del Consiglio di Stato», dichiara il presidente dell’Unione nazionale avvocati amministrativisti ( Unaa) Mario Sanino. «Al nuovo Presidente, insieme ai sentiti complimenti, i più vivi auspici per l’alto compito che è ora chiamato a svolgere alla guida della giustizia amministrativa. Il buon operato della giustizia amministrativa è infatti fondamentale per tutti, cittadini, amministrazioni, imprese, perché consente di avere tutela nei confronti dell’attività amministrativa, presente in ogni aspetto della nostra vita. Assicuriamo dunque al nuovo presidente tutto il nostro impegno per una giustizia amministrativa sempre più efficiente nell’assicurare piena tutela a quanti vi si rivolgono», conclude Sanino.

E la Società italiana degli avvocati amministrativisti (Siaa) manifesta, per voce del presidente Filippo Lubrano, «il proprio vivo apprezzamento per la nomina a Presidente del Consiglio di Stato del dott. Luigi Maruotti, magistrato insigne e grande lavoratore sempre attento ai problemi del giudizio per una loro più completa soluzione. La Siaa ricorda gli interventi che il Presidente Maruotti ha fatto in passato ai propri Corsi e Convegni, in questo modo contribuendo alla più completa formazione e specializzazione degli Avvocati amministrativisti e confida di poterlo ancora avere in futuro alle proprie manifestazioni culturali e di potere collaborare con lui per la impostazione e soluzione dei problemi del processo amministrativo».