La procura della Repubblica di Perugia ha iscritto l'esposto del Dis. La denuncia depositata l’8 febbraio riguarda presunte rivelazioni di notizie riservate comunicate alla stampa sulla gestione degli atti, da parte della procura di Roma guidata da Francesco Lo Voi, sull’informativa dell’Aisi sul caso di Gaetano Caputi, capo di Gabinetto della premier Giorgia Meloni.

Lo ha comunicato il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone in una nota in cui specifica che “l'iscrizione è stata disposta nel rigoroso rispetto dei criteri indicati dall'art. 335 c.p.p, come modificato dal d.Igs n. 150/22 (cd riforma Cartabia), e dalla direttiva dell'ufficio in materia”. “Il procedimento - si legge ancora nella nota della procura - è stato assegnato al sostituto individuato secondo il criterio predeterminato e automatico e, in relazione alla particolare delicatezza dei fatti in esso esposti, si è ritenuta opportuna la codesignazione” di Cantone. In particolare, “non può essere riferito il contenuto dell'iscrizione né il registro in cui è stata disposta trattandosi di informazioni coperte dal segreto ex art. 329 c.p.p.”.

La notizia che doveva rimanere segreta era stata pubblicata da alcuni giornalisti del quotidiano Il Domani che l’avevano appresa dopo che era stata allegata al 415 bis di un’inchiesta dei pm della Capitale che vedeva coinvolti i cronisti. L’ipotesi è quella della violazione dell’articolo 42 comma 8 della legge 124 del 2007, in quanto la procura di Roma, in qualità di destinataria delle informative riservate, avrebbe dovuto adottare le necessarie cautele per evitarne l’indebita diffusione.