CAZZOLA RICORDA DEL VECCHIO

Sabato scorso ad Agrate Brianza l’ultimo saluto al professionista. Da componente Coa e del Consiglio di disciplina ha insegnato che l’indulgenza non è mai debolezza

Il 25 giugno ad Agrate Brianza, cittadina famosa un tempo in quanto patria del brodo Star, numerose persone – la sua famiglia, i suoi parenti, gli amici, i colleghi, i clienti – hanno salutato l’avvocato penalista Massimo Poloni, che se ne è andato dopo una fulminea malattia, discretamente come suo uso.

Chi era Massimo Poloni? Ognuno di noi è molte espressioni, distinte a seconda del ruolo che si va assumendo nell’arco della vita, spesso della giornata, e il volto che offriamo da una prospettiva, quella professionale ad esempio, può essere del tutto diverso da quello che risulta cambiando angolazione.

Massimo Poloni no. Massimo ha svolto molti ruoli ma in ognuno di essi è sempre rimasto fedele a quello che era, fermo nei suoi valori e disponibile sempre a chi gli si rivolgesse.

Origine delle valli bergamasche, tempra robusta, incurante ove possibile delle forme e attento al sodo. Perfetto alter ego del Tenente Colombo ( magistralmente interpretato nell’omonima serie televisiva da Peter Falck) per quel suo apparire stropicciato, acuto e perspicace, ironico, gentile, con la stessa cura e sagacia garantiva la sua assistenza sol che un caso lo appassionasse, nel virtuoso solco dell’esempio del suo mentore, Agostino Viviani. Mai fermo all’evidenza, utilizzava il dubbio come risorsa per quelle geniali intuizioni che potevano ribaltare il corso di un processo. Schivo e riservato, non poteva essere il beniamino delle cronache poiché interpretava con rigore il dovere di riservatezza del difensore, così come ogni regola di etica forense.

Nelle sue vesti istituzionali, Consigliere dell’Ordine prima e Consigliere distrettuale di disciplina poi, non ha mai smesso di essere severo interprete delle norme ma nello stesso tempo equilibrato giudice degli errori altrui, convinto che l’indulgenza sia una dote umana piuttosto che una debolezza.

Chi era dunque Massimo Poloni ? Una grande uomo ed un grande avvocato senza dubbio, che mancherà a tutti quelli che lo hanno conosciuto. ( F. S.)