IL COMUNICATO

«Incondizionata solidarietà per il popolo ucraino' e in parallelo ' fraterna solidarietà» ed «incondizionata ammirazione» per gli avvocati russi impegnati nella difesa dei dissidenti.

Così l'Unione delle Camere penalizza in una nota della Giunta. «In questi giorni tremendi e angosciosi, teatro di una dissennata guerra di aggressione intrapresa in violazione di ogni più elementare principio di diritto internazionale, i penalisti italiani intendono far sentire la propria voce al fianco delle donne e degli uomini della Repubblica dell'Ucraìna, e del loro diritto alla vita, alla libertà, all'autodeterminazione sottolinea l'Ucpi - Chi come noi ha dedicato e dedica la propria vita professionale alla difesa dei diritti della persona, oggi non può che essere dalla parte di chi vede negati, con violenza feroce e cinica, i più elementari diritti».

«Nei prossimi giorni - annunciano i penalisti daremo a tutti gli avvocati delle Camere penali italiane che lo vorranno, una spilla con i colori della bandiera della Repubblica ucraina, e con la dicitura “Unione delle Camere penali Italiane- Freedom for Ukraine”.

L'Ucpi esprime «fraterna solidarietà e incondizionata ammirazione nei confronti delle colleghe e dei colleghi russi in queste settimane impegnati, con ben immaginabile rischio personale, in difesa dei propri concittadini, destinatari di arresti ed incriminazioni iperboliche solo per aver manifestato il proprio dissenso da quella scellerata iniziativa del proprio Governo. Ancora una volta, laddove si invoca libertà, dovrà esserci un avvocato libero».