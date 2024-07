«Puntiamo a raggiungere il risultato, entro il 2026 di colmare, per la prima volta forse dall'istituzione della repubblica, l'organico dei magistrati». Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo all'inaugurazione del tribunale unificato dei brevetti in corso a Milano.

«Abbiamo circa 10.500 magistrati, siamo in difetto di 1500» ha proseguito il guardasigilli evidenziando che «lo faremo senza ricorrere a procedimenti straordinari: abbiamo già in piedi quattro concorsi, un quinto sta per essere posto in cantiere. Naturalmente – ha convenuto Nordio – non basta: primo perché lo stesso organico è insufficiente e il ddl in discussione alla Camera lo aumenterà di altre 250 unità, ma soprattutto è necessario il personale amministrativo e anche in questo stiamo facendo ragionevoli progressi sfruttando in pieno le risorse del Pnrr e rimodulando quelle che sono state viste e vissute, all'inizio, forse anche giustamente, come delle criticità».