Rimozione dall'ordine giudiziario. Questa la sanzione decisa stamane dalla disciplinare del Csm nei confronti di Alfonso Papa, magistrato che, in passato, è stato anche parlamentare del Pdl. Il processo disciplinare era stato aperto a seguito di procedimenti penali a carico di Papa conclusi in via definitiva con la prescrizione.

Per alcuni capi di incolpazione Papa è stato assolto dal “tribunale delle toghe”, per altri, invece, sanzionato: in particolare, la sanzione disciplinare si riferisce ad “accuse” inerenti il fatto che Papa avrebbe, «abusando dei suoi poteri e delle sue qualità», prospettato la possibilità «di acquisire notizie e informazioni riservate» riguardanti indagini in corso, anche in cambio di «beni e utilità vari».